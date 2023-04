Przyłębska apeluje do "buntowników". Pismo opublikowała Pawłowicz

Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej na 30 maja wyznaczył termin rozprawy w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Przypomnijmy, że prezydent odesłał dokument do TK, by ten sprawdził zgodność z konstytucją. Przyjęcie nowelizacji jest jednym z tzw. kamieni milowych koniecznych do otrzymania środków z Krajowego Planu Odbudowy.