Ziobryści stawiają ultimatum? Chodzi o prezes Trybunału Konstytucyjnego

To jednak tylko część problemów. Trybunał Konstytucyjny ma w sprawie wniosku prezydenta orzekać w pełnym składzie. Obecny spór sprawia jednak, że nie ma co liczyć na to, by wszyscy sędziowie wzięli udział w rozprawie. Jak go zażegnać? Nie udało się to ani prezydentowi Andrzejowi Dudzie, ani prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu.