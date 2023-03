Polacy o niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Miażdżące wyniki sondażu

To już kolejny spór wokół działalności Trybunału Konstytucyjnego po przejęciu przez PiS władzy w 2015 roku. Wtedy to Sejm uchwałą unieważnił wybór sędziów dokonany w poprzedniej kadencji. Wcześniej prezydent Andrzej Duda nie zaprzysiągł sędziów, tłumacząc to wątpliwościami co do legalności ich wyboru.