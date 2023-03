Przyłębska próbuje się wpisać w oczekiwania Kaczyńskiego. W tle wniosek prezydenta i miliardy z KPO

Przyłębska mimo wszystko powtarza, że wciąż jest prezesem i o paraliżu nawet nie wspomina. W poniedziałek w Polskim Radiu zadeklarowała, że Trybunał w sprawie wniosku prezydenta będzie działał szybko. Według niej nie ma żadnych przeszkód, by rozprawa się odbyła. - Sprawie został nadany bieg. We wtorek uczestnicy postępowania otrzymają odpisy wniosku i zobowiązanie do zajęcia stanowiska. Trybunał Konstytucyjny będzie się przygotowywał do orzeczenia. Wkrótce spotkamy się na rozprawie - zapowiedziała.