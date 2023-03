"Rozważyłabym likwidację". Mowa o Trybunale Konstytucyjnym

Co z Julią Przyłębską? Czy jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego? Między innymi na ten temat mówiła w programie "Tłit" na antenie Wirtualnej Polski Paulina Hennig-Kloska. Posłanka Polski 2050 wspominała też o możliwych metodach naprawienia TK i zabezpieczenia go przed zakusami polityków. - Sposób wybierania prezes Julii Przylębskiej od początku budzi szereg wątpliwości i temu należy się przyjrzeć w pierwszej kolejności. Sam Trybunał Konstytucyjny to już fasada. To obszar sporu między zwolennikami Kaczyńskiego i Ziobry, którzy przenieśli tam spory polityczne - oceniła Hennig-Kloska w rozmowie z Patrykiem Michalskim. - Ja rozważyłabym likwidację TK, tak, aby żadna partia nie mogła go już nigdy przejąć. Druga opcja to jego naprawienie, ale to trudna organiczna praca. W tym scenariuszu należy wrócić do wszystkich zaległych i niezrealizowanych orzeczeń - dodała.