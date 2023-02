PiS się niecierpliwi. "Nie wiedzą, co zrobi Przyłębska"

Co na to prezydent? W swoim orędziu wygłoszonym dwa tygodnie temu wezwał Trybunał do szybkich prac nad ustawą. A w tym tygodniu - we wspomnianym już wywiadzie dla TVN24 - stwierdził, żeby Trybunał "wziął się do roboty i zajął się tym, co do niego należy".