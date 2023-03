"Przyłębska złamała prawo". Chaos w twierdzy Trybunału Konstytucyjnego

Profesor w swojej interpretacji przedstawia analogiczną argumentację jak obecni sędziowie TK, którzy kwestionują przywództwo Przyłębskiej. - To ma kluczowe znaczenie, bo według mnie Julia Przyłębska w ogóle nie ma kompetencji do zwoływania Zgromadzenia Ogólnego w innych sprawach niż wyłonienie kandydatów na nowego prezesa. A spotkanie, które odbyło się w środę, miało być w jej zamyśle wyrażeniem wotum zaufania dla niej i rozstrzygnięcie kontrowersji co do tego, czy nadal jest prezesem. Trybunał nie jest uprawniony do tego, by zajmować się w takim trybie sprawą rozstrzygniętą już w ustawie - dodaje sędzia w stanie spoczynku.