Policyjna ochrona Jarosława Kaczyńskiego. Ujawniamy nowe informacje

Do naszych informacji odniósł się m.in. Donald Tusk. - Na nasze spotkania może przychodzić każdy, bo nie stwierdzono tu kordonów policji - mówił lider PO kilka dni temu w Chojnicach. Jak przyznał, "bardzo współczuje policjantom". - Nie idziesz do policji po to, by pilnować Kaczyńskiego czy Tuska. Idziesz do policji, żeby łapać przestępców, a nie po to, by marnować swoje życie i stać przy Nowogrodzkiej, na Żoliborzu i Chojnicach, i pilnować nie wiadomo przed kim - stwierdził Tusk.