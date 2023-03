Przełom w sprawie afery mailowej? Nagły ruch prokuratury

Sam Dworczyk przyznał, że doszło do włamania na jego prywatne konto mailowe. Politycy partii rządzącej nie chcą odnosić się do treści wiadomości, twierdząc, że to działania rosyjskich lub białoruskich służb. Jednak kilku z nich - jak Jacek Sasin czy Patryk Jaki - potwierdziło prawdziwość publikowanych maili.