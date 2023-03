Co z pieniędzmi z KPO? "Będziemy prosić Trybunał"

Miliony z Krajowego Planu Odbudowy

- To, co my w tej chwili możemy zrobić, to oczekiwać na rozstrzygnięcie ze strony Trybunału Konstytucyjnego - powiedział nawiązując do skierowanego przez prezydenta Andrzeja Dudę wniosku do TK ws. nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, której zapisy mają - według PiS - wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków na realizację Krajowego Planu Odbudowy.