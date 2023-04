Przyłębska przegrała w sądzie. Senator KO triumfuje

O mieszkaniu Julii Przyłębskiej zrobiło się głośno, gdy "Gazeta Wyborcza" opublikowała zdjęcia Jarosława Kaczyńskiego wchodzącego do budynku, gdzie mieszka prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dziennik pisał, że to ważny ośrodek władzy, do którego przyjeżdża także premier Mateusz Morawiecki.