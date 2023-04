PiS ostrzega buntowników w Trybunale. "Przyłębska przykleiła się do fotela prezesa"

Do wydania orzeczenia w tej sprawie potrzeba co najmniej 11 sędziów. Z informacji WP wynika, że przynajmniej pięciu członków TK konsekwentnie uważa, iż kadencja Przyłębskiej się zakończyła, więc jedyne, co może teraz zrobić, to zwołać Zgromadzenie Ogólne, by wyznaczyło kandydatów na jej następcę.