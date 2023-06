Mandat w górach. Jakich zachowań unikać podczas górskich wycieczek?

Czego nie można robić w górach? TPN przypomina o szczególnej zasadzie

O jednym z przepisów obowiązujących w górach każdego roku przypomina Tatrzański Park Narodowy. "Jak co roku, od 1 kwietnia nie wolno wędrować po Tatrach od zmierzchu do świtu. Ograniczenie potrwa do 30 listopada. Ma na celu głównie zapewnienie spokoju zwierzętom, ale także bezpieczeństwa turystom" - informuje komunikat, zamieszczony na stronie internetowej instytucji.