Palenie na balkonie. Kiedy za wyjście "na papierosa" grozi mandat?

Papierosy na balkonie. Jakie kary grożą za palenie w bloku?

Warto pamiętać, że choć zakaz palenia na balkonie nie obowiązuje odgórnie, to wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa mogą wprowadzić wspomniane ograniczenie do swojego regulaminu. W tym przypadku palaczom nie grozi kara pieniężna, jednak w ekstremalnych sytuacjach wspólnota mieszkaniowa może wnioskować o eksmisję uciążliwego lokatora - co ważne, interpretacja Ustawy o własności lokali, na której podstawie może do niej dojść, należy wyłącznie do wspomnianej instytucji. Wspomniana sytuacja jest jednak przypadkiem skrajnym - w praktyce ciężko jest poddać do eksmisji osobę, która pali papierosy na balkonie w bloku.