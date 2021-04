Zakaz palenia na balkonach. Czego tak naprawdę nam nie wolno?

Zakazu palenia na balkonach budzi wielkie emocja, a sam temat wraca jak bumerang co jakiś czas. Ostatnio pretekstem była ankieta w mediach społecznościowych. Autorka publikacji - stołeczna radna i przewodnicząca komisji ochrony środowiska Renata Niewitecka - tłumaczyła, że chciała w ten sposób dowiedzieć się, co na ten temat uważają mieszkańcy poszczególnych dzielnic - pisze money.pl.

Przeciwnicy wskazują natomiast, że skoro balkon jest obszarem prywatnym i przynależy do konkretnej osoby, to ta osoba może na nim robić, co chce.