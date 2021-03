Co z zakazem przemieszczania się? Jest stanowisko rządu

Zakaz przemieszczania się. Nowe obostrzenia ogłoszone

Morawiecki wraz z Niedzielskim zaapelowali do Polaków, by przez najbliższe dwa tygodnie unikać pracy stacjonarnej. - Tam, gdzie to możliwe, koniecznie przejdźmy na pracę zdalną. Jeżeli spojrzymy w dane, to widzimy, że wszędzie tam, gdzie wprowadzono obostrzenia, to przemieszczanie się jest redukowane, niestety w miejscach pracy nie - mówił Adam Niedzielski.