Zakaz palenia na balkonie. Będzie zbiórka podpisów pod ustawą

Wyniki pokazały, że 49,2 procent osób, które wypełniły sondę, popiera wprowadzenie zakazu palenia na balkonach. To 2427 mieszkańców stolicy.

Natomiast 2506 osób opowiedziało się przeciw takiemu zakazowi. To stanowi 50,8 procent badanych.

Warszawiacy są podzieleni ws. zakazu palenia

- Różnica pomiędzy popierającymi zakaz a przeciwnikami wprowadzenia zakazu wyniosła tylko 79 głosów, co pokazuje, jak bardzo mieszkańcy są podzieleni - skomentowała w mediach społecznościowych radna Niewitecka.

Najpierw sonda w Polsce, potem zbieranie głosów pod obywatelskim projektem ustawy

- Głosy rozkładają się prawie po równo a sprawa angażuje mieszkańców nie tylko Warszawy. Docierają do mnie sygnały z całej Polski od ludzi, którzy cierpią w wyniku działań palaczy na balkonach i związanych z tym uciążliwościami. Odbieram wiadomości od osób, które musiały z powodu uciążliwości palaczy na balkonach sprzedać swoje mieszkania - napisała radna.

- Kolejny etap to zbadanie jak na temat wprowadzenia takiego zakazu zapatrują się mieszkańcy innych miejscowości w Polsce - zapowiedziała Renata Niewitecka. - Popieram wprowadzenie zakazu palenia na balkonach i będę podejmowała działania zmierzające do wprowadzenia go na terenie naszego kraju. Musimy dać ludziom możliwość formalnego reagowania, kiedy "nasz sąsiad" naraża nas na bierne palenie i smród, który utrudnia nam normalne korzystanie z naszej nieruchomości - podkreśliła.