Wakacje 2023. Gdzie można pojechać bez paszportu? Nie tylko strefa Schengen

Polski paszport pozwala na wjazd bez dodatkowej wizy do ponad 180 państw na świecie. Osoby, które go nie posiadają nie muszą jednak rezygnować z podróży - Polacy, jako obywatele Unii Europejskiej, mogą swobodnie podróżować m.in. do krajów strefy Schengen. To jednak nie wszystko - "na dowodzie" możliwe jest również zwiedzanie egzotycznych wysp.