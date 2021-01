Polski paszport wysoko na liście najsilniejszych dokumentów na świecie

Zwycięzcą rankingu najmocniejszych dokumentów został paszport Niemiec, dający jego posiadaczom możliwość podróżowania bez wizy do 134 krajów. Na drugim stopniu podium znalazły się trzy kraje: Szwecja, Finlandia i Hiszpania z wynikiem 133 krajów. Na trzecim miejscu ex aequo: Dania, Norwegia i Szwajcaria, oraz jedyny na podium kraj spoza Europy - Nowa Zelandia (132 kraje bez wizy).

Rośnie moc polskiego paszportu

Polacy bez jakiejkolwiek wizy mogą polecieć wjechać do 94 krajów. W 36 krajach w polskim paszporcie znajdzie się wiza typu "on arrival". Wizy uzyskanej przed wyjazdem wymaga się od Polaków w 68 krajach. Gdyby badanie zostało przeprowadzone jeszcze w październiku 2020 roku to wynik polskiego dokumentu byłby nieco gorszy. Wówczas dawał on prawo do odwiedzenia 124 krajów bez wizy.