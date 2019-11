"Pierwszy Polak bez wizy w USA". Szef TAI: to nie była "ustawka"

Kontrowersje wokół materiałów reporterskich w Wiadomościach TVP. Chodzi o cykl pokazujący podróż "pierwszego Polaka do USA bez wizy". Głos w tej sprawie zabrał dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

"Dementuję fejkniusa jakoby lot pierwszego Polaka bez wizy do USA pokazany przez Wiadomości TVP był 'ustawką'" - napisał w mediach społecznościowych Jarosław Olechowski , dyrektor TAI.

"Red. Bakalarski przeszedł standardową procedurę ESTA jak każdy podróżny. Materiał miał charakter poradnikowy, pokazujący co należy zrobić żeby polecieć do USA bez wizy" - zaznaczył Olechowski.

Oświadczenie dyrektora TAI to reakcja na głosy krytyki pod adresem Telewizji Polskiej po serii materiałów o Marcinie Bakaralskim. "To pierwszy Polak, który bez wizy poleciał do Stanów Zjednoczonych - podały "Wiadomości" TVP, informując o wejściu w życie nowych przepisów.