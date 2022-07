Wakacje na Cyprze. Wracają obostrzenia, gigantyczne kary za brak maseczki

Cypr to popularny kierunek wśród Polaków. Na wyspie odnotowuje się coraz więcej zakażeń koronawirusem. W przestrzeniach zamkniętych powrócił nakaz noszenia maseczek. Poprzedni obowiązywał do 1 czerwca. Czy obecni na wyspie turyści dostosowują się do obowiązujących przepisów? - Przed weekendem na Cyprze odnotowano 15 tys. nowych zakażeń – to najwyższy współczynnik od jesieni 2021 roku. W mniejszych miejscowościach i lokalnych sklepach nie czuć nałożonego obowiązku. W większych sklepach pracownicy przypominają, by zakładać maseczkę – podkreślał w programie "Newsroom" Gabriel Bielecki z Wirtualnej Polski, który obecnie przebywa na Cyprze. Jak przyznał, nie tylko część sklepikarzy stosuje się do panujących obostrzeń, podobnie jest w komunikacji miejskiej. – Kierowcy pilnują i nalegają, by zakładać maseczki – dodał. Policja często przechadza się po większych sklepach oraz popularnych miejscach publicznych, które znajdują się w zamkniętej przestrzeni. Za brak maseczki grozi mandat. Od 200 do nawet 300 euro – tłumaczył dziennikarz WP.