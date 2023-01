Waluta w Chorwacji 2023. Duże zmiany dla Chorwatów i turystów

Chociaż Chorwacja oficjalnie weszła do strefy Euro już 1 stycznia, kolejne dwa tygodnie będą okresem przejściowym. W tym czasie w punktach handlowych, restauracjach i innych placówkach będzie można płacić obiema walutami. Po 15 stycznia Kuny i Lipy przestaną być honorowane, a Chorwaci dołączą do niemal 341 mln osób, dla których środkiem płatniczym jest euro. Mieszkańcy Chorwacji będą mogli wymienić narodową walutę aż do końca 2023 roku. Zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej, kurs wymiany wynosi 7,53450 kuny za 1 euro.