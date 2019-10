Komisja Europejska daje "zielone światło". Chorwacja może dołączyć do strefy Schengen

"Chorwacja spełniła kryteria do przystąpienia do strefy Schengen" - oceniła we wtorek Komisja Europejska. Nie oznacza to jednak automatycznego przystąpienia bałkańskiego kraju do tego obszaru. Ostateczna decyzja należy do państw UE, które muszą być w tej sprawie jednomyślne.

Strefa Schengen powstała w 1995 roku (East News, Fot: Eastway/Reporter)

"Chorwacja podjęła niezbędne środki, aby zapewnić warunki do pełnego stosowania zasad i standardów Schengen" - podkreśliła we wtorek KE po posiedzeniu unijnych komisarzy.

Schengen to obszar, gdzie została zniesiona obowiązkowa kontrola graniczna na wewnętrznych granicach. Obecnie przynależy do niej 26 państw, w tym Polska. Teraz od tych krajów członkowskich będzie zależała przyszłość akcesji Chorwacji do tej strefy.

Strefa Schengen została utworzona na granicach wewnętrznych UE w 1995 roku. Wtedy też całkowicie zniesiono kontrole paszportowe. Obecnie obszar obejmuje większość krajów unijnych, oprócz Irlandii i Wielkiej Brytanii. TE państwa utrzymują w mocy klauzulę "opt-out" i zarządzają własną wspólną strefą podróżowania.

Zarówno Bułgaria, jak i Chorwacja Cypr i Rumunia nie przystąpiły jeszcze do Schengen, choć są do jej przystąpienia. Do bezgranicznego ruchu należą także 4 kraje spoza Wspólnoty: Islandia, Norwegia, Szwajcaria oraz Lichtenstein.

