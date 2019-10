Zniesienie wiz do USA. Donald Trump zdecydował

Podróż do USA bez wizy - to już kwestia miesięcy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że Polska dołącza do programu bezwizowego.

Zniesienie wiz Donald Trump ogłosił na piątkowym spotkaniu z dziennikarzami w Waszyngtonie. Prezydent USA włączył Polskę do programu Visa Waiver.

Donald Trump zapowiadał w tym roku, że Polska jest blisko spełnienia formalnych wymagań koniecznych do zniesienia wiz. Podczas spotkania z Andrzejem Dudą w Nowym Jorku Trump zapewnił polskiego prezydenta, że włączenie naszego kraju do programu bezwizowego to już kwestia czasu.

- Polska to świetny kraj, wspaniali ludzie. Zdecydowałem, że wkrótce podpiszę wniosek, Polska dołączy do ruchu bezwizowego. Ludzie będą mogli swobodnie podróżować w obie strony. Oni starali się o to od wielu lat, wreszcie się udało - powiedział Trump dziennikarzom.

Decyzja prezydenta USA oznacza, że Polska będzie teraz sprawdzana przez Departament Bezpieczeństwa. Ostatecznie zniesienie wiz musi też zatwierdzić Kongres.

Obywatele państw, które uczestniczą w programie Visa Waiver mogą przebywać na terenie Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych do trzech miesięcy bez konieczności posiadania wizy.

Polska była jedynym krajem strefy Schengen, który nie był członkiem programu. Głównym powodem był wysoki (powyżej 3) procent odrzuconych wniosków o wizę.