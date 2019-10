Prezydent Andrzej Duda: Jestem wdzięczny Donaldowi Trumpowi

- Mam nadzieję, że już niedługo ruch bezwizowy stanie się faktem. Odkąd przeprowadziłem z Donaldem Trumpem dość długą rozmowę, powiedział, że Polacy muszą być zwolnieni z wiz. W Stanach Zjednoczonych mówiono mi, że to potrwa od kilku do kilkunastu tygodni - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda (PAP)

Prezydent Andrzej Duda w piątek wystąpił na krótkiej konferencji prasowej po tym, jak ogłoszono, że Donald Trump włączył Polskę do programu Visa Waiver.

- To, co dzisiaj ogłoszono, to wypełnienie formalne zapowiedzi Donalda Trumpa z Nowego Jorku. Mam nadzieję, że już niedługo ruch bezwizowy stanie się faktem - powiedział prezydent RP. - Procedura dopuszczenia Polski do programu Visa Waiver ruszyła, to oznacza, ze ze strony Polski wszystkie warunki zostały spełnione - dodał.

- Przyjedzie do nas grupa, która będzie weryfikowała te kwestie jeszcze Kongres będzie się musiał wypowiedzieć, ale w USA mówiono nam, że to sprawy techniczne, że to potrwa do kilku do kilkunastu tygodni. Cieszę się ogromnie, jestem za to wdzięczny Donaldowi Trumpowi, aldtego że przez wiele lat nam to obiecywano. Odkąd przeprowadziłem z prezydentem Trumpem dość długą rozmowę na ten temat, powiedział mi, że Polacy muszą być zwolnieni z wiz. I to się właśnie dzieje, z czego się bardzo cieszę - podkreślił prezydent Duda.

Dopytywany przez dziennikarzy, kiedy Polacy wreszcie polecą do USA bez wiz, Andrzej Duda odpowiedział, że zgodnie z zapowiedziami Amerykanów potrwa to "najkrócej pięć tygodni".

- Nie jestem w stanie określić ile to dokładnie będzie trwało, ale po cichu liczę, że uda się to zrealizować przed końcem tego roku - zdradził prezydent. - Chociaż zdarzało się w przypadku niektórych krajów, że procedury trwały i kilka miesięcy - dodał.

Polska w programie Visa Waiver

Zniesienie wiz Donald Trump ogłosił na piątkowym spotkaniu z dziennikarzami w Waszyngtonie. Prezydent USA włączył Polskę do programu Visa Waiver. Decyzja prezydenta USA oznacza, że Polska będzie teraz sprawdzana przez Departament Bezpieczeństwa. Ostatecznie zniesienie wiz musi też zatwierdzić Kongres.

Obywatele państw, które uczestniczą w programie Visa Waiver mogą przebywać na terenie Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych do trzech miesięcy bez konieczności posiadania wizy.

Donald Trump zapowiadał w tym roku, że Polska jest blisko spełnienia formalnych wymagań koniecznych do zniesienia wiz. Podczas spotkania z Andrzejem Dudą w Nowym Jorku Trump zapewnił polskiego prezydenta, że włączenie naszego kraju do programu bezwizowego to już kwestia czasu.