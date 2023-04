Spacer z psem. Kiedy właściciele czworonogów mogą otrzymać mandat?

Dodatkowo art. 143. wspomnianej ustawy precyzuje, jakie kary czekają właścicieli psów, które nie reagując na polecenia, niszczą roślinność. Jak wskazuje przepis, "kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego (...) dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem (...), podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany".