Majówka 2023 rozpocznie sezon grillowy w Polsce. Warto pamiętać o tych zasadach

Majówka zbliża się wielkimi krokami. W Polsce to nie tylko jedna z kilku okazji do dłuższego odpoczynku w trakcie roku, ale również nieoficjalny czas rozpoczęcia sezonu grillowego. Na co należy zwrócić uwagę, by majówkowe grillowanie nie zakończyło się mandatem? Przypominamy najważniejsze zasady.