Ile dni trwa majówka 2023? Nawet 9 dni wolnego

Długi weekend majowy 2023. Ile trwa majówka?

Standardowo, weekend majowy potrwa 3 dni - od 29 kwietnia, czyli soboty do poniedziałku 1 maja. Osoby, które postanowią jednak wziąć dzień wolnego we wtorek 2 maja zyskają aż 5 dni wolnego - przedłużając weekend majowy do środy, czyli kolejnego dnia ustawowo wolnego od pracy.