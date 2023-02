Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy wypada? To najważniejszy test uczniów szkół podstawowych

Egzamin ósmoklasisty 2023. Wyniki

Egzamin ósmoklasisty nie ma określonego progu zdawalności - oznacza to, nie da się go nie zdać. Wynik testu może jednak zaważyć na przyjęciu kandydatury ucznia do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Jak informuje Centralna Komisja Edukacyjna, ósmoklasiści poznają wyniki egzaminu 3 lipca. Trzy dni później przedstawione zostanie natomiast szczegółowe podsumowanie wraz z zaświadczeniem zawierającym procentowy wynik ucznia z egzaminu oraz wynik na skali ‎centylowej (porównanie w skali krajowej).