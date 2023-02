Uczniowie mają dość. "Totalnie nie daję rady"

O trudnej sytuacji w szkołach rodzice i uczniowie mówią od dawna. Dzieci są przemęczone i przeładowane nauką. Zajęcia w szkole często zaczynają wcześnie. Wielu uczniów dojeżdża do placówek z mniejszych pobliskich miejscowości, więc muszą wstawać o świcie. Po długim dniu w szkole nierzadko pojawiają się korepetycje lub inne zajęcia dodatkowe. Po powrocie do domu uczeń musi przygotować się do kolejnego dnia w szkole, odrobić prace domowe i nauczyć do nadchodzących sprawdzianów. Czasu na porządny odpoczynek jest niewiele.