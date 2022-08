Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy uczniowie piszą testy końcowe?

Egzaminy ósmoklasistów kończą pierwszy etap nauki dziecka - szkołę podstawową. Przed reformą systemu oświaty z 2017 roku uczniowie zdawali egzamin szóstoklasisty, na koniec szkoły podstawowej oraz egzamin gimnazjalny, którego wynik często decydował o wyniku rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Aktualnie, po zakończeniu ośmioletniej nauki i przystąpieniu do testu ósmoklasisty dzieci mogą starać się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły branżowej.