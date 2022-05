Egzamin ósmoklasisty 2022. Kiedy wyniki?

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył, wypełniając zadania z danego przedmiotu. ‎W zaświadczeniu, oprócz wyników procentowych, uczeń otrzyma również wynik centylowy. Wynik centylowy to odsetek liczby przystępujących do egzaminu ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z testu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎