Egzamin 8-klasisty 2022. Język polski. Co zabrać, jak wygląda egzamin?

Materiały pomocnicze a egzamin ósmoklasisty

Zgodnie z informacją podaną przez CKE, dodatkowe materiały pomocnicze mogą natomiast wnieść na egzamin niektóre osoby, posiadające odpowiednie uprawnienia. Osoby niewidome i słabowidzące mogą zabrać ze sobą na egzamin ósmoklasisty sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne, z których korzystają na co dzień. Osoby słabowidzące dodatkowo mają prawo do zabrania przyborów optycznych, z których także korzystają na co dzień.