Matura 2022 z historii. Stalin i rzeźba Dawida. Są pierwsze reakcje

Maturzyści, którzy przystąpią do egzaminu z historia na poziomie rozszerzonym nie potrzebują wymaganej liczny punktów, by go zdać. Nawet 0 procent na maturze z rozszerzonej historii będzie oznaczało zdaną maturę, ponieważ jest to przedmiot dodatkowy. Jednak uczniowie, którzy go wybrali liczą na jak najlepsze wyniki, by później dostać się na wymarzone studia.