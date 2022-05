Egzamin 8-klasisty, co jeśli się zachoruje?

Egzamin ośmioklasisty jest obowiązkowy i stanowi warunek ukończenia szkoły, więc trzeba do niego przystąpić, by kontynuować naukę w szkołę ponadpodstawowej. Nieprzewidziane zdarzenie, choroba czy nagła sytuacja może sprawić, że uczeń nie stawi się na egzaminie ośmioklasisty. Czy to oznacza, że będzie musiał powtarzać rok? Niekoniecznie, ponieważ uczeń, który wie, że nie będzie w stanie podejść do egzaminów w pierwszych terminach, może zrobić to w następnych po uzasadnieniu nieobecności. Takie uzasadnienie wymaga złożenia podania do dyrekcji szkoły wraz z potrzebną dokumentacją — np. zaświadczeniem lekarskim w przypadku choroby.