Długie weekendy 2023. Kiedy zaplanować wakacje, by cieszyć się dodatkowymi dniami wolnymi?

Długi weekend w 2023 roku. Dodatkowy odpoczynek bez utraty urlopu

Pierwsze dwa święta ustawowo wolne od pracy miały miejsce w styczniu. To Nowy Rok oraz Święto Trzech Króli. Na kolejną okazję do dłuższego odpoczynku w 2023 roku trzeba będzie poczekać do Wielkanocy. W tym roku Zmartwychwstanie Pańskie wypada 9 i 10 kwietnia.