Dni wolne od pracy 2023. Kiedy wypadają święta ustawowe?

Szansa na przedłużenie odpoczynku od pracy nadarzy się również w listopadzie. Uroczystość Wszystkich Świętych w 2023 wypada we środę - oznacza to, że pomniejszając pulę urlopową o dwa dni (poprzedzające lub następujące po 1 listopada) można zyskać cztery dni wolnego. 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości wypada w sobotę - niektórzy pracodawcy zgodzą się więc na "odebranie" wolnego za to święto w następujący po nim poniedziałek. To przedostatnia okazja do przedłużenia odpoczynku bez pobierania puli urlopowej. Ostatni długi weekend 2023 przypadnie w grudniu. Dzięki wypadającym w poniedziałek i wtorek świętom Bożego Narodzenia pracownicy zyskają aż cztery dni wolnego. Chcąc przedłużyć odpoczynek do 10 dni, wystarczy pomniejszyć pulę urlopową o trzy dni.