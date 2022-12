Dni wolne od pracy w 2023. Kiedy najlepiej zaplanować urlop?

Dni wolne 2023. Kiedy wypadają? Pracujemy o 1 dzień mniej

Pracownicy wykonujący obowiązki zawodowe w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, będą musieli w 2023 roku przepracować średnio 250 dni. To o 1 dzień mniej niż przed rokiem. Pozostałe dni, będą okazją do odpoczynku od obowiązków zawodowych. Wśród nich znajdują się także terminy, które wskazuje ustawa o dniach wolnych od pracy. To 13 świąt, do których należą: