Święto Konstytucji 3 Maja. Prezydent mówił o Ukrainie i inflacji

Andrzej Duda wskazywał też na gospodarcze konsekwencje wojny na wschodzie. - To co dzieje się w Ukrainie (...) ale również polityka sankcji, jest kosztowna. Wywołuje tąpnięcia gospodarcze, wywołuje tąpnięcia na rynku energetycznym, na rynku paliw, prowadzi do problemów gospodarczych, do inflacji, która dotyka nasze portfele, powoduje, że nasze życie staje się trudniejsze. Musimy to przetrwać - powtórzył.