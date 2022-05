Wojna w Ukrainie. Aneksja donbaskich republik i referendum w Chersoniu. Moskwa daje sobie czas do połowy maja [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa 69. dzień inwazji Rosji. Jak poinformował Michael Carpenter, ambasador USA przy OBWE, Rosja planuje anektowanie tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych oraz przeprowadzenie referendum na temat utworzenia "Chersońskiej Republiki Ludowej" do połowy maja. Z kolei serwis militarny oryxspioenkop.com podał, że Rosjanie stracili do tej pory w Ukrainie już co najmniej 600 czołgów. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Wirtualnej Polsce.