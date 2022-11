Kiedy zaczyna się przerwa świąteczna? Dni wolne w grudniu

Kolejną okazją do świętowania w grudniu są święta Bożego Narodzenia. W tym roku Wigilia przypada w sobotę - oznacza to, że uczniowie w tym dniu nie pójdą do szkoły. Na wolne może liczyć duża część pracowników - dodatkowo zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, sklepy w Wigilię będą otwarte nieco krócej.