24 grudnia. Sklepy otwarte w Wigilię. Godziny otwarcia

Wigilia 2020. Sklepy otwarte w Wigilię

Godziny otwarcia sklepów w Wigilię

Do której są czynne sklepy w Wigilię Bożego Narodzenia? W Wigilię sklepy są czynne maksymalnie do godziny 14:00. Niektóre jednak zamykane są już wcześniej, około 13:00. Zanim wybierzemy się więc na zakupy w Wigilię, koniecznie sprawdźmy, do której godziny jest otwarty sklep, do którego się wybieramy.