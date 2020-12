Godziny dla seniorów w Wigilię 24 grudnia. Ważna zmiana

Godziny dla seniorów 24 grudnia

Wigilia to ostatni dzień przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy czynne są sklepy. Aby jednak umożliwić pracującym w nim osobom spędzenie wieczerzy wigilijnej z rodziną i ułatwić ostatnie przygotowania do świąt, sklepy skracają godziny otwarcia 24 grudnia.

Tym samym ci, którzy z zakupami świątecznymi czekali na ostatnią chwilę, będą mieć czas maksymalnie do 14:00. Warto jednak wcześniej sprawdzić, do której pracują poszczególne sklepy.

Czy w związku z krótszymi godzinami otwarcia sklepów w Wigilię będą obowiązywały godziny dla seniorów? Dla osób, które 24 grudnia będą chciały zrobić zakupy, byłoby to skrócenie czasu o 2 godziny.

Godziny dla seniorów. Czy będą obowiązywały w Wigilię?

Godziny dla seniorów nie będą obowiązywały w Wigilię 24 grudnia. Tak wynika z rozporządzenia rządu . To ukłon w stronę tych wszystkich, którzy jeszcze robią ostatnie przygotowania do świąt.

To ważna zmiana w funkcjonowaniu godzin dla seniorów. Od połowy października 2020 roku obowiązywały one od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00. Wyjątkiem były tylko weekendy i święta.