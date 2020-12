Koronawirus w Polsce. Andrzej Duda komentuje zapowiedzi protestów w sylwestra

- Zgadzam się z ustawą, natomiast życie jest takie, że ludzie spotykają się, mają różne cele i pewnie niejedna osoba wyjdzie na ulice - powiedział we wtorek Andrzej Duda. Prezydent odniósł się do zapowiedzi protestów, do których ma dojść na przełomie roku m.in. przed Pałacem Prezydenckim. I potwierdził, że przyjmie szczepionkę na koronawirusa.

Koronawirus w Polsce. Andrzej Duda wypowiedział się na temat zagrożenia epidemicznego w kraju Źródło: East News