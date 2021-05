Sezon grillowy czas zacząć. Warto pamiętać o tych przepisach

Jeśli posiadacie ogródek na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD), miejcie na uwadze to, by grill nie był też okazją do palenia skoszonej trawy, liści lub gałęzi. Określa to Ustawa o odpadach z grudnia 2012 r. Kategorycznie nie można palić śmieci objętych nakazem selektywnej zbiórki, a do nich należą pozostałości roślinne.