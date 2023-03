Odnalazł się 30 km dalej. Zdumienie w Krakowie

Ten pies, o dużych, ślicznych oczach trafił w środę do okna życia krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Ktoś przyniósł go do tego miejsca, bo pilnie potrzebował pomocy - został potrącony przez samochód. Pracownicy schroniska postanowili w mediach społecznościowych odnaleźć właściciela czworonoga.