Kozy sąsiadki weszły do gry. Stracił 100 tys. dolarów

Jak donosi NY Post, kobieta udowodniła w sądzie prawo do własności ziemi, na podstawie prawa squattera, które pozwala komuś mieszkającemu na nieruchomości, rościć sobie prawo do niej przez tzw. niekorzystne posiadanie. Prawo takie istnieje we wszystkich 50 stanach USA, ale okres czasu, na dochodzenie prawa własności przez lokatora w różnych stanach jest inny. Na przykład w Montanie i Kalifornii prawa squattera można dochodzić po pięciu latach zajmowania lokalu, natomiast w Luizjanie na zgłoszenie roszczenia potrzeba 30 lat. W Delaware jest to 20 lat.