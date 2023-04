Gdzie można palić ognisko? Biesiadowanie może zakończyć się mandatem

Palenie ogniska na własnej posesji. Prawo wskazuje jasno

W Polsce nie ma ogólnego aktu prawnego, zakazującego rozpalania ognisk w ogrodach czy na działkach. Nie oznacza to jednak, że mamy do tego pełne prawo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o odpadkach, zakazane jest wolne spalanie liści, gałęzi i odpadków ogrodowych - wyjątkiem jest sytuacja, w której na terenie gminy nie ma punktu odbioru odpadów zielonych. Niestosowanie się do tego przepisu grozi grzywną w wysokości 500 złotych. Co jednak z rekreacyjnym rozpalaniem ognisk, np. w celu przyrządzenia potraw?