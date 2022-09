Czy za palenie liści można dostać mandat? Przepisy wskazują jasno

Co zrobić z liśćmi? To odpad zielony

Liście, podobnie jak inne odpady zielone powinny zostać spakowane w przeznaczone do tego celu worki lub kontenery i przekazane do odebrania przez Zakłady Komunalne. W przypadku niewystarczającej częstotliwości odbioru wskazanych odpadów można także samodzielnie dostarczyć je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Dostęp do niego powinien mieć każdy mieszkaniec gminy i miasta.