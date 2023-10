Majtczak zatrzymany. Poruszenie w sieci

Wcześniejsze komunikaty prokuratora generalnego nt. Majtczaka komentował publicysta Wirtualnej Polski Patryk Słowik. "Piątkowa wypowiedź Ziobry to emanacja nieudolności: po kilkunastu dniach od tragicznego wypadku organy państwa nie wiedzą, gdzie jest osoba, o której sprawstwie wszyscy od dawna dyskutują. Mówimy nie o superszpiegu, tylko w gruncie rzeczy o przypadkowej osobie, która wciskała pedał gazu w podłogę. Zbigniew Ziobro ośmiesza urząd prokuratury, najpierw zapowiadając szybkie stawianie zarzutów, by po chwili apelować do ludzi: "pomóżcie nam go znaleźć". Jeśli prokuratura nie wiedziała, gdzie jest 32-letni kierowca bmw, należało się powstrzymać z medialnymi przechwałkami o swoim szeryfowaniu" - wskazywał w swoim materiale.